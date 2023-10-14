ريهام عبد الغفور تنشر صورة تجمع محمود ياسين ومحمود عبد العزيز وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة تجمع الفنان الراحل محمود ياسين، الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلقت ريهام على الصورة :"ألف رحمة ونور عليهم، الفاتحة".

ويوافق اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنان محمود ياسين، إذ رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020.

بينما توفي الفنان محمود عبد العزيز في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.