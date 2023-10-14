فن ومشاهير

حمادة هلال يطالب المصريين بالتبرع لـ غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالب الفنان حمادة هلال من جمهوره بالتبرع لغزة بعدما تعرضت للدمار من قبل الإسرائيليين.
وكتب هلال منشورًا، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام"، جاء فيه:"نداء إلى كل المصريين أغيثوا غزة المحاصرة، تبرع الآن لنجدة أهالينا في غزة الوقت محدود جدا فبادر بزكاتك وصدقاتك وتبرعاتك".
وأضاف:"دخول التبرعات يتم بتنسيق تام مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدولة المصرية".
ومن ناحية أخرى أحيا حمادة هلال حفلًا غنائيًا يوم 25 سيتمبر الماضي في مدينة قنا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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