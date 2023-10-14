حمادة هلال يطالب المصريين بالتبرع لـ غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان حمادة هلال من جمهوره بالتبرع لغزة بعدما تعرضت للدمار من قبل الإسرائيليين.

وكتب هلال منشورًا، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام"، جاء فيه:"نداء إلى كل المصريين أغيثوا غزة المحاصرة، تبرع الآن لنجدة أهالينا في غزة الوقت محدود جدا فبادر بزكاتك وصدقاتك وتبرعاتك".

وأضاف:"دخول التبرعات يتم بتنسيق تام مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدولة المصرية".

ومن ناحية أخرى أحيا حمادة هلال حفلًا غنائيًا يوم 25 سيتمبر الماضي في مدينة قنا.