فن ومشاهير

أمير كرارة يتضامن مع الشعب الفلسطيني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تضامن الفنان أمير كرارة مع الشعب الفلسطيني، بعد الأحداث الأليمة التي تعرضت لها غزة.
ونشر كرارة صورة "علم" دولة فلسطين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:"فلسطين".
من ناحية أخرى، شارك أمير كرارة، بمسلسل "سوق الكانتو" بموسم دراما رمضان الماضي 2023.
وعرض لأمير كرارة بدور العرض السينمائي فيلم "البعبع" ويشاركه البطولة ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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