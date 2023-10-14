شكرا لقرائتكم خبر عن بينيلوبى كروز بكامل أناقتها خلال العرض الخاص لأحدث أفلامها ferrari والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الثنائى بينيلوبي كروز وشايلين وودلي على حضور عرض لفيلمها الجديد فيراري خلال مهرجان نيويورك السينمائي السنوي الحادي والستين مساء الجمعة، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 49 عامًا وهي لا تزال بكامل أناقتها وجمالها المعتاد الذى اعتاد عليه محبيها ومتابعيها.



بينلوبى كروز \

وكانت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز تألقت أثناء تواجدها على الريد كاربت لحفل توزيع جوائز Goya 2023، وذلك من خلال ارتدائها فستان مميز من Dolce and Gabbana أثناء حضورها الحفل في إسبانيا بداية الأسبوع الجارى.

بينيلوبى كروز والتي تبلغ 48 عامًا من العمر تألقت في الحدث المرموق الذي أقيم في مركز المؤتمرات والمعارض FIBES في إشبيلية.



بينلوبى كروز

جدير بالذكر أن بينيلوبي كروز فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Parallel Mothers، ضمن حفل ختام مهرجان فينسيا السينمائي الـ78 فى العام قبل الماضى.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتين، جانيس وآنا، يتصادف وجودهما في غرفة مستشفى واحدة، حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزباوين وحملتا بالصدفة.