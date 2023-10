شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جديد عن قصة حياة الرئيس الأمريكى جون إف كينيدى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر أجنبية عن أن المنصة الأمريكية نتفليكس تستعد لطرح مسلسل جديد يسرد قصة حياة الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف كينيدي، والمستند لكتاب JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956، للكاتب العالمي فريدريك لوجيفال.الذى طرح في 2020 عن قصة حياة الرئيس الأمريكي.

ووفقاً لصحيفة فارايتي، فإن المنصة الأمريكية نتفليكس لم تعلن بشكل رسمي عن المسلسل الجديد بدون الإعلان عن موعد طرحه او الأبطال المشاركين فيه، ورفض مسئولو المنصة التعليق على رد الصحيفة.

الكتاب الذي نُشر عام 2020، هو الجزء الأول من سيرة كينيدي المكونة من مجلدين، يتناول الجزء الأول حياته منذ ولادته وحتى وقته كعضو صغير في مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية ماساتشوستس.

