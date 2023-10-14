شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازى يقطع إجازة زواجه لتصوير "حدوتة منسية" مع سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع الفنان محمود حجازى إجازة زواجه في أمريكا وعاد إلى مصر، من أجل البدء في تصوير مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة القديرة سوسن بدر، والذى بدأ تصويره الفترة الماضية، من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان، حيث يشارك حجازى في المسلسلسل بشخصية جديدة.

وكان محمود حجازى قد احتفل بعقد قرانه الفترة الماضية من رنا زروق تدرس القانون وتعمل دكتورة في القانون في أمريكا وهى تونسية أمريكية الأب وأم مصرية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين وهم سوسن بدر ، أحمد فهيم ، عبير صبري ، محمود حجازي ، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح ، محمد علي رزق ، أحمد صيام ، أمير صلاح الدين ، دعاء حكم ، هلا السعيد ، محمد لطفي شاهين ، رجوي حامد ، عبير منير ، حسن عبدالله ، مصطفي منصور ، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين .

يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كلا من عبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، يسرا اللوزى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف ايمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

ووقع اختيار مهرجان بردية لسينما الومضة، دورة المخرج الراحل عاطف الطيب، على الفنانة سوسن بدر لتكون ضيفة شرف حفل الافتتاح الذى يقام يوم 23 ديسمبر المقبل، وذلك تكريما لمشوارها الفنى الذى تخطى 400 عمل فنى ما بين أعمال سينمائية ومسرحيات ومسلسلات وسهرات تليفزيونية.