شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات لا تفوتك بمهرجان الموسيقى العربية.. من هانى شاكر لـ حمزة نمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 32، والذي يستمر منذ يوم 20 أكتوبر الجاري، حتى يوم 2 نوفمبر.

وتشهد تلك الدورة من المهرجان تنوعًا كبيرًا في الحفلات الغنائية والموسيقية التي سيتم تقديمها على مدار أيامه، حيث أن الجمهور على موعد يوم الثلاثاء 24 أكتوبر بحفل كبير للفنانة أصالة بقيادة المايسترو هاني فرحات، بالإضافة إلى احتفالية خاصة للاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش للموسيقار الكبير عمر خيرت بمشاركة العازف أحمد محمد درويش، وقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

كما تحيي الفنانة مي فاروق حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات المهرجان يوم الأربعاء 25 أكتوبر، بقيادة المايسترو يحيى الموجي، على مسرح النافورة بدار الأوبرا في تمام الساعة 10 ونصف مساء.

كما أن هناك حفل غنائي للفنان ياسر سليمان والفنانة رحاب عمر والفنان خالد سليم بقيادة المايسترو ماجد سرور على المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس 26 أكتوبر، وفي نفس اليوم يحيي النجم علي الحجار حفلا ضخما على مسرح النافورة، بمشاركة نجوم الأوبرا محمد متولى والفنانة إيناس عز الدين، بقيادة المايسترو هشام جبر.

ويوم الجمعة 27 أكتوبر يحيي الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا على مسرح الناقورة بقيادة المايسترو مصطفى حلمى، وفي نفس اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا هناك حفلا غنائيا للفنانة اللبنانية عبير نعمة والفنان أحمد عفت، بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

كما يشارك الفنان حمزة نمرة وفرقته لأول مرة في المهرجان من خلال حفل غنائي يوم السبت 28 أكتوبر، في تمام الساعة 10 ونصف على مسرح النافورة، وفي نفس اليوم هناك حفلا غنائيا للفنان المغربي فؤاد زبادى بمشاركة الفنانة آيات فاروق والفنان محمد حسن والفنان محمود الجبالي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

بالإضافة إلى حفل غنائي للفنانة أجفان ونداء شرارة ومروة ناجى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد يوم الأحد 29 أكتوبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وفي نفس اليوم هناك حفلا للموسيقار الكبير عمر خيرت بقيادة المايسترو نفير ناجي على مسرح النافورة.

بينما يحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما في مهرجان الموسيقى العربية يوم الاثنين 30 أكتوبر بقيادة المايسترو هاني فرحات على مسرح النافورة ، كما أن الجمهور على موعد مع حفل غنائي كبير للنجم مدحت صالح تشاركه الفنانة ريهام عبد الحكيم يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

أما الأربعاء 1 نوفمبر هناك حفلا غنائيا على مسرح النافورة يحييه الفنان اللبناني آدم والفنان أحمد سعد بقيادة المايسترو هاني فرحات، كما تحيي النجمة أنغام حفلا يوم الخميس 2 نوفمبر ختام المهرجان، بقيادة المايسترو هاني فرحات.