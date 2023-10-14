شهيرة ترد على أنباء عودتها للتمثيل من جديد

قالت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، إن يوم ذكرى وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، يوم من أصعب الايام بالنسبة لي، مضيفة:«كل يوم بيمر علينا من غيره هو يوم صعب، ويم الذكرى بيتضاعف الحزن والأحساس».

أضافت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين خلال لقائها مع «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «CBC»:«إحنا بنزور قبره وبنقول له إحنا كلنا جينا أهوة.. أنت واحشتنا ودايما انت معانا، وعمرك ما هتغيب عننا وكل لمسة من لمساتك في الفن والحياة فاكرينها، والناس دايما بتدعى لك».

ردًا على سؤال من هو أقرب أبناء الفنان محمود ياسين لوالده الراحل، قالت الفنانة شهيرة:«ابني عمرو هو أقرب شخصية من شخصية والداه الفنان محمود ياسين، وأنا تعلمت منه الكثير من الأشياء أهمها التسامح والتواضع، كان دائما حنون على كل من حوله».

تابعت الفنانة شهيرة:«الفنان الراحل محمود ياسين كان شخصًا مثال للالتزام، وأنا تعلمت منه الالتزام في المواعيد منه، الحقيقة محمود كان عنده صفات أخلاقية كتيرة وكلنا تعلمنا منه»، مشيرة إلى أنه استحق لقب «السينما المصرية» لأنه الفنان الوحيد الذي قدم 8 أفلام سينمائية تتناول الحروب العسكرية.

كما ردت على أنباء عودتها للتمثيل من جديد، قالت الفنانة شهيرة:«أنا دلوقتي بزور قبر محمود ياسين عشان ذكرى الوفاة، ومقدرش أرد على حاجة دنيوية ولا أفكر في حاجة تانية دلوقتي».

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