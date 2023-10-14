أبرز تصريحات النجمة كارول سماحة عن الزواج المختلط الأديان

القاهرة - الخليج 365
لا تزال تصريحات النجمة كارول سماحة عن الزواج المختلط الأديان محط إهتمام الجمهور، حيث شجعت خلال استضافتها في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب على هذا الأمر، معتبرة أن هذا النوع من الزواج يقدم للمجتمع أجيالا أكثر تقبلا للآخر.
وتحدثت كارول عن تجربتها في الزواج المختلط قائلة: "بحب ديني وبحب دين زوجي وليد، لإنه مسلم حقيقي صالح رأيت معه مزايا المسلم الحقيقي، وأحب السؤال عن القرآن والفلسفة الموجودة في آياته، ووليد يقرأ صلاة مريم العذراء ويقدر المسيح".
ولفتت النجمة اللبنانية إلى أن "هذا الموضوع يجب أن يتم الاتفاق عليه قبل الزواج، وإذا لم يكن الشخصان منفتحين على الأديان الأخرى ستحدث مشاكل في العلاقة الزوجية".
وأضافت: "ابنتي تالا أخذت من الدينين المسيحي والإسلامي، وهي تصلي بالطريقة الإسلامية وتصلي معي وتذهب معي للكنيسة، وزوجي وليد يعرف هذا الشيء".
وتابعت: "ليس لدي أي مخاوف من تشتتها بين الدينين بل يزيد وعيها، لأن في رأيي الزواج المختلط يقدم لنا أجيالا أكثر تقبل للآخر، خاصة أن هدف الأديان كلها المحبة والتسامح، وجميع الأديان تلتقي في القيم بطرق مختلفة".
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