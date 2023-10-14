الفنانة رانيا محمود ياسين تُحيي ذكرى وفاة والدها

حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على زيارة قبر والدها الراحل الفنان محمود ياسين، فى ذكري وفاته، التي تحل اليوم السبت.

رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى وفاة والدها

ونشرت رانيا محمود ياسين، صورا من أمام القبر، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها: «فروح وريحان وجنة نعيم أي: فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكه عند الموت.. الله يرحمك يا أبي الغالي ويسكنك جنات النعيم، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة».

نجوم الوسط الفني يحيون ذكرى وفاة محمود ياسين

في الوقت ذاته، حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على إحياء ذكرى وفاة محمود ياسين، أبرزهم الفنان صلاح عبد الله، الذى كتب عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «كنت وما زلت وستظل حبيبي إلى أن ألحق بك يا حبيبي، قد إيه كنت ببقى مبهور وسعيد وبستفيد في كل المرات اللي جمعتني بيك يا حوت الفن سيان عندك في البيت أو في مواقع التصوير ولإننا كنا جيران في الهرم كتير».

وأضاف:«كنت بتاخدني معاك التصوير بعربيتك وترجعني كمان قبل ما أجيب عربية وكنت ما بفوتش فرصة إلا وأنكشك عشان تحكيلي عن مشوارك وأهم محطاتك ورؤيتك ووجهة نظرك في حاجات كتير وكله كوم وخفة دمك وقفشاتك كوم تاني، فخور بنفسي لأني عرفتك وقربت من عالمك الرائع وإتعلمت منك الكتير ولن أنساك أبدا يا حبيبي».

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