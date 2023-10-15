شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل صوتية وفيديوهات تهدد حياة أبطال "ما تيجى نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الخامسة من حدوتة "ما تيجى نشوف" ضمن مسلسل " 55 مشكلة حب" بطولة هنا شيحة وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد ونبيل عيسى، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى، وتضمنت الحلقة رسائل صوتية وفيديوهات هددت حياة نبيل عيسى ضمن أحداث المسلسل، حيث أرسل رقم مجهول رسالة صوتية على هاتفه المحمول يهدد بفيديو وهو مع إحدى السيدات.

كما هدد تلك المجهول أحمد جمال عيسى وأرسل له فيديو بين صديقه نبيل عيسى وخطيبته هنيا – ملك قورة، وهو ما جعل مراد – أحمد جمال سعيد يستشيط غضباً، خاصة إنه كان مقبل على الزواج منها وتحدث مع والديه بشأن تلك الزيجة.

"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.