شكرا لقرائتكم خبر عن برادلي كوبر فى لوك جديد بعد ارتباطه بـ جيجى حديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر نجم هوليود برادلي كوبر بإطلالة أنيقة مؤخرًا، طغى عليها اللون الأزرق بالكامل مع حلاقة شعره بقصة شعر جديدة، أثناء سيره داخل مدينة نيويورك، وذلك بعد تأكيد علاقته الرومانسية مع جيجي حديد الذى ارتبط بها مؤخرًا، وأثار بها جدلاً كبيرًا في هوليود بعدما فاجئا الجميع بخبر ارتباطهما.



برادلى كوبر

وكانت رصدت عدسات المصورين مؤخرًا برادلى كوبر وجيجى حديد، وذلك أثناء استقلالهما السيارة سويًا، مثلما ظهر في الصور التي رصدتهما، وهما في شوارع مدينة نيويورك بحسب صحيفة الديلى ميل، وهو ما أكد علاقتهما بعدما ظهرا للمرة الأولى للعيان في وقت سابق أول أمس.



برادلى كوبر

وذلك بعدما عاشت عارضة الأزياء جيجي حديد قصة حب قصيرة مع النجم ليوناردو دي كابريو، قبل أن ينفصلا ويقال أن السبب يعود إلى رفض جيجي طريقة حياة ليوناردو وخروجاته مع أصدقائه الدائمة ورحلاته الترفيهية، ولكن يبدو أن عارضة الأزياء الشهيرة استطاعت تخطى قصة حبها مع النجم العالمى، ودخلت في قصة حب جديدة مع صديقه النجم برادلي كوبر، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قد شوهد الثنائى جيجى وبرادلي أثناء خروجهما أول أمس معاً بموعد عشاء في مدينة نيويورك بعد أشهر من إنهاء علاقتها مع ليوناردو دي كابريو.