عندي 50% أنوثة و50% رجولة.. اعترافات جريئة للفنانة باميلا الكيك حول تلقيها عروض زواج من الجنسين!

كتب امير فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 02:48 صباحاً - كشفت الفنانة اللبنانية، باميلا الكيك، العديد من جوانب حياتها وتفاصيلها الخاصة، وأسرار بشأن حياتها المهنية، وكذلك اختياراتها في إطار الزواج والانفصال والارتباط، وبعض الخطوط الحمراء في اختياراتها بالأعمال الفنية، لتتصدر ترند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب تلك التصريحات.

تصريحات جريئة لباميلا الكيك

وقالت باميلا الكيك، خلال حلولها ضيفة في برنامج “كتير هالقد”، الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد، ويُعرض عبر شاشة قناة “mtv” اللبنانية، العديد من الأسرار التي تعجب لها الجمهور، وظن البعض أنها تمزح أو لا تقول الحقيقة، والبعض أُصيب بالذهول منها.

ومن هذه التصريحات: “أنا إذا أغرمت بامرأة يمكن أكون أول واحدة أتزوج منها، أنا ما عندي مشكلة أظهر عارية في أي عمل فني، أنا إنسان عندي 50% أنوثة و50% رجولة”.

أيضا قالت باميلا في تصريح آخر: “أنا الحب، وبحب الحب امرأة أو رجل، أكيد مش ولد ما عندنا أمراض، وأكيد ما بسأل المجتمع شو لازم تحب”.

باميلا الكيك تثير الجدل حول ميولها

وكانت باميلا الكيك قد أثارت الجدل بتصريحاتها مسبقا حول المثلية حيث قالت “ولم أجد الرجل حتى الآن، إذا عشقت امرأة قد أكون أول واحدة تتزوج امرأة لا يوجد لدي مانع، الحب والحرية بالحياة لا تطلع مننا إلا عندما نسع جملة فكر خارج الصندوق فتقول له أنه لا يوجد صندوق، بالأساس لا يوجد علبه نحن بداخلها”.

وتابعت: “في العشرينات بسبب أدوار قدمتها كان يقال لي أنني “مثلية” أن بداخلي الرجل والفتاة، وكلها اتهامات كبيرة وحياتي لا يحق لأحد التدخل فيها، لا أرد عليها أنا كل شيء أنا أشبه الحب، طلع الحب بشكل مرأة أو رجل لا أحدد حالي حسب المجتمع”.

باميلا الكيك

يُذكر، أن الفنانة اللبنانية باميلا الكيك تبلغ من العمر 35 عامًا، شاركت في 28 عملًا فنيًّا، وبدأت حياتها الفنية في 2008، من خلال مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت أيضًا في عدد من الأعمال الفنية المصرية، ومنها “جذور”، “فرصة ثانية”، “مولانا العاشق”، بجانب الفنان مصطفى شعبان، وهو من إخراج عثمان أبولبن، وتأليف أحمد عبدالفتاح، كما شاركت في فيلم “الفارس”، بطولة الفنان حسين فهمي، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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