بلباس محتشم وأنيق.. هيفاء وهبي تُثير إعجاب الجمهور في أحدث إطلالة لها «بالسعودية» وخبير يكشف سعر ملابسها!

كتب امير فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 02:48 صباحاً - شاركت النجمة هيفاء وهبي صورًا جديدة لها، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث شاركتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة ومحتشمة.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي في الصور، وهي عباءة واسعة باللونين الأسود والذهبي وبأكمام طويلة تنتهي بشراشيب من نهايات الأكمام ونهايات العباءة، وقد اختارت حقيبة من الجلد اللامع باللون الأخضر القاتم.

وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا على كتفيها، بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

واختارت هيفاء وهبي، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الألوان الترابية، وقد اختارت اللون الكشميري للشفاه، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر.

وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها، ببعض الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين وأسورة وخاتما باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

سعر ملابس هيفاء وهبي في السعودية

حسب مصادرنا الموثوقة، فقد أكدت لنا خبير بأن سعر الثوب يتجاوز 1240 دولار أمريكي، حيث تم تصميمه في دار أزياء Paco Robanne، وسعر الملابس كاملة تتجاوز 2500 دولار.

عرض أزياء في الدرعية بالمملكة

عدد من النجمات حرصن على الحضور والمشاركة في معرض الدرعية للفنون والأزياء Al Dir3ya Arts and Fashion التي تستضيفه الدرعية في أحضان التراث السعودي.

ويضم المعرض الكثير من الأعمال الفنية الذي شارك به فنانين سعوديين من مختلف المجالات، حيث كانت الحصة الأكبر لـ الأزياء، فحضر عدد كبير من النجما لدعم عبد الرحمن رميزان الذي قدم أول عرض أزياء يقام في الدرعية لعرض مجموعته.

ومن النجمات اللاتي حضرن هذا اليوم، اختارن إطلالاتهن من توقيعه، ومنهن هيفاء وهبي التي تألقت بقفطان باللون الأسود والذهبي مميز بالـFringes عند الأطراف، وامن لواضح أن التصميمات تختلف من نجمة لأخرى، حيث أن هند البحرينية اختارت اللون البينك الـ Metallic، أما لطيفة التونسية اختار اللون الأسود لإطلالتها بالكامل.

الخليج 365

الخليج 365

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