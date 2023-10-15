«إنسان شرير».. رسالة نارية من ريهام سعيد لـ محمد صلاح بعد موقفه السلبي في دعم فلسطين | شاهد

كتب امير فتحي في الأحد 15 أكتوبر 2023 03:50 صباحاً - وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، حول موقفه من القضية الفلسطينية.

وشاركت ريهام سعيد صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «بيعدي مواقف علي الواحد لازم يقول الحقيقه، حصلت لي مشاكل كتير عشان بس قلت الحقيقه خسرت فلوس و ايمدج بس كسبت احترامي لنفسي نصيحه من واحده اكبر منك صدقني الرازق هو الله و انت كنت فرصه كويسه أوي أن العالم يسمعنا. بصراحه كل الي عملته اني قلت لابني: “محمد صلاح باد جاي ماتحبوش”.. خسارة».

خسارة محمد صلاح

وخسر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، لصالح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة البريميرليج، على منصة “‘إكس”، أن سون هيونج مين، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي بتصويت الجماهير.

تراجع ريهام سعيد عن قرار الانسحاب

وفي وقت سابق، تراجعت الإعلامية ريهام سعيد عن انسحابها من قناة الشمس واعتذارها عن العمل بها.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، قائلة: «واضح إن عقدي مع الشمس أبدي ومش اختياري لايف بكرة الصبح إن شاء الله للتوضيح، وبشكر كل الناس اللي كلمتني تسأل عليا وبشكر تقديركم لنجاحي في قناة الشمس وتشجيعي على الاستمرار».

وكانت أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن انسحابها من برنامج صبايا الشمس الذي تقدمه على شاشة الشمس خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرة إلى أن هذا الأمر المفاجئ يرجع لظروف شخصية.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: «أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية وعايزة أقول إني اشتغلت مع أكتر ناس محترمة في الدنيا.. وبتمنى التوفيق للجميع».

ريهام سعيد، تقدم برنامج صبايا الشمس على شاشة قناة الشمس، وتعرض 3 حلقات أسبوعيا في تمام الساعة الـ9 مساءً، وتستعرض من خلاله الكثير من المشكلات والأحداث الغريبة في المجتمع.

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