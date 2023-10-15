إيمان العاصي تعلق على الأوضاع في غزة: "فلسطين في موت وعذاب وإسرائيل في أمان تام"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة إيمان العاصي على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لكل المواثيق الدولية وقصفه للآلاف من المواطنين العزل.

ونشرت "إيمان" مقطع فيديو من أحد القنوات الإخبارية عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وأوضحت خلاله الفرق بين ما يعيشه الشعب الفلسطيني من حزن وأسى على عكس المحتلين.

وعلقت قائلة: "الفرق ما بين اللي بيعيشوه الفلسطينيين من موت ورعب وعذاب ودمار وما بين الإسرائيليين المحتلين في أمان تام واضح انه ده كان الهدف من الأول".



ولاقى تعليق "إيمان" تأييد العديد من متابعيها قائلين: "موقف محترم منك، يارب فلسطين ليس لها غيرك، اطلعي اتكلمي في فيديوهات بلغات مختلفة عن اللي بيحصل ليهم وبيعيشوه من رعب وألم وعذاب ودمار".

وكرمت الفنانة إيمان العاصي مؤخرًا عن دورها بمسلسل "جعفر العمدة" وذلك بمهرجان العراق الدولي في نسخته الأولى إلى جانب الفنانة هالة صدقي التي حصدت جائزة "أفضل ممثلة".