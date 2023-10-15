شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وعمر خيرت يفتتحان مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أصالة، حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، المقرر انطلاقه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، كما سيقدم الموسيقار عمر خيرت فقرة خلال حفل الافتتاح، وذلك يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجارى.

يشار إلى أن الدورة 32 لمهرجان ومؤتمرالموسيقى العربية تتضمن 38 حفلاً يحييها 120 فنانًا منهم 90 مطربًا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات اصالة، محيي صلاح، أحمد الوزيري، أحمد محسن، أنغام مصطفي، نهي حافظ، أحمد إبراهيم، ندي غالب، محمد الخولي، أمير الرفاعي، كريم زيدان، أيمن مصطفى، مي فاروق، ياسر سليمان، رحاب عمر، خالد سليم، أحمد حسن، تامر نجاح، حسام صقر، طه حسين، أمنية سمير، أحمد العمري، علي الحجار، محمد متولي، إيناس عز الدين، غادة آدم، نهاد فتحي، أسماء كمال، بتول بني، إسماعيل صادق، أحمد عفت، فرح الموجي، إيمان عبد الغني، هاني شاكر، عبير نعمة، سعيد عثمان، مصطفي النجدي، أميرة أحمد، مؤمن خليل، رحاب مطاوع، داليا عبد الوهاب، أحمد جمال، حنان عصام، حمزة نمرة، آيات فاروق، محمد حسن، أحمد عصام، سامح منير، هند النحاس، سارة زكي، محمد الطوخي، إبراهيم فاروق، مدحت صالح، آية عبد الله، منار سمير، أجفان، نداء شرارة، مروة ناجي، أحمد صبري، إسلام رفعت، رضوي سعيد، مازن دراز، تامر عبد النبي، وعد البحري، يحيي عبد الحليم، كنزي، كارمن سليمان، تامر عاشور، ريم حمدي، ريم كمال، أحمد سعيد، مي حسن، حسام حسني، السيد وهب الله، ألاء أيوب، مصطفى سعد، ياسر سعيد، مروة حمدي، دعاء رجب، إيمان باقي، ريهام عبد الحكيم، وليد حيدر، محمد طارق، صابرين النجيلي، أشرف وليد، سمية وجدى، أميمة طالب (تونس)، أحمد سعد، فؤاد زبادي (المغرب)، أنغام .

10 عازفين سوليست هم: عمر خيرت (بيانو)، أحمد محمد درويش البحر(كمان)، محمد ظهير(كمان)، الطفل أحمد (الإمارات) (بيانو)، إيهاب صبحي (كمان)، ماجد سرور (قانون)، مدثر أبو الوفا (عود)، تيريو يحيي مهدي (تشيللو) حازم شاهين (عود) سعيد كمال (كمان).

كما تشارك 9 فرق هى: الموسيقي العربية للتراث، أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغاء العربى، الإنشاد الديني، القومية العربية للموسيقى، عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، ام كلثوم للموسيقى العربية، الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، الفرقة السلطانية الاولي للموسيقي والفنون الشعبية، كنوز اضافة إلى عدد من المجموعات الموسيقية.

إلى جانب 20 قائد للفرق وهم هاني فرحات، فاروق البابلي، محب فؤاد، محمد الموجي، يحيي الموجي، عمر فرحات، حازم القصبجي، هشام جبر، سليم سحاب، أحمد عامر، مصطفي حلمي، أحمد عويضة، محمد عبد الستار، ناير ناجي ، إيهاب عبد الحميد، صلاح غباشي، أمير عبد المجيد، محمود عثمان، حسن شرارة، ماجد سرور.