شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يعيش قصة حب مع نوال عبد الشافى بفيلم "عادل مش عادل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان أحمد الفيشاوى قصة حب من الفنانة نوال عبد الشافي، ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" التي تشارك في بطولته في السينما بعد نجاحها في أغنية "مخاصماك" التي تخطت حاجز 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وأعربت الفنانة نوال عن سعادتها بالمشاركة في العمل التي يعد الأول لها في السينما وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حيث تشارك في الفيلم بالغناء والتمثيل، حيث إنتهت من تصوير مشاهدها وتراهن عليه بقوة وتعتبره خطوة مهمة فى مشوارها.









فيلم "عادل مش عادل" انطلق تصويره من فترة ومن بطولة الفنان احمد الفيشاوى وشيرى عادل، دينا، محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وتخطت مؤخرا أغنية “مخاصماك” للمطربة نوال عبد الشافى حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها .

وتقول كلمات أغنية مخاصماك: “مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وانا مش شاكه ده انا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام” .

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى، فيلم "رهبة" الذى تم عرضه في 24 مايو الماضى، وهو سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وظهر الفيشاوى فيه بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.