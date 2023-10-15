شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الانفصال.. هيو جاكمان مع زوجته السابقة بأحد المطاعم بعيد ميلاده الـ 55 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة هيو جاكمان نجم هوليود وزوجته السابقة لم تنقطع فيها أواصر الود رغم الطلاق والانفصال، وذلك بعدما ذكر موقع page six أن الثنائى اجتمعا داخل أحد المطاعم أمس من أجل الاحتفال بعيد ميلاد هيو جاكمان الـ 55، وذلك بعدما أكد أنهما فضلاً عدم التقاط الصور ونشرها على السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن علاقة الثنائى بدأت منذ عام 1995، وطوال تلك الفترة كانا فيها زوجين مثاليين فى وجهة نظر محبيهما قبل أن يقررا الانفصال.

من ناحية أخرى كان هيو جاكمان فى وقت سابق من العام الجارى خضع لبعض الفحوصات بعد إصابته بنوع من سرطان الجلد، حيث خضع الممثل الأسترالى فى أبريل بالتحديد لخزعتين بعد أن لاحظ طبيبه "أشياء صغيرة" يمكن أن تكون سرطان الخلايا القاعدية، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد.

فى عام 2017 أزال نجم فيلم ولفيرين الشهير، ستة سرطانات جلدية من وجهه فى غضون عامين، وفى عام 2021، حصل على نتيجة غير حاسمة بعد أخذ عينة من وجهه، مما كشف أن أسوأ ما يمكن أن يكون هو سرطان خلايا الدم البيضاء، وشارك هيو، مرتديًا ضمادة على أنفه، الخبر فى مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، وحث متابعيه، على الحرص من أشعة الشمس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.