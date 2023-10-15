بالصورة- بين الماضي والحاضر..نجمة عالمية تحدث ضجة بجمالها المتزايد

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمة العالمية جوليا روبرتس، واظهرت الصورة روبرتز بين الماضي و الحاضر، ففي الجزء الأيسر من الصورة تظهر جوليا عندما كانت في سن الـ 31 أما في الجزء الأيمن فتظهر في عمر الـ54، وتناقل الجمهور الصور معبرين عن حبهم لها عن جمالها الذي يزداد يوماً بعد يوم.



وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة من النجمة العالمية، تتحدث فيها عن تقدمها في السن ودون ان تستعين بعمليات التجميل.

وجاء في الرسالة: "أنا أتقدم في السن بكرامة وروح الدعابة والصفاء ، أنا لا ألجأ إلى شد الوجه أو البوتوكس وأنا أعلم بمعايير هوليوود ، أنني أخاطر بحياتي المهنية ، إذا لم يرغبوا في منحي دورًا لأنني أبدو عجوزًا ، فهذا يعني أنني سأنتج المشروع بنفسي وأختار من أريد . الشيء المهم هو عدم أخذ هذه المهنة على محمل الجد، أعرف الكثير من الأمهات اللواتي يكافحن للوصول إلى نهاية الشهر ، تلك هي المشاكل الخطيرة ، هؤلاء هم النساء اللواتي أعشقهن ، وهن جميلات وموهوبات حتى عندما يكون كل شيء صعبًا".

