شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق مليونا و906 آلاف جنيه آخر ليلة عرض فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية إيرادات بلغت مليونًا و906 آلاف جنيه آخر ليلة عرض، حيث يعرض ما يقرب من 8 أفلام ومنها أفلام تستكمل لموسم السينمائى، فيعرض في السينمات أفلام "العميل صفر"، وش في وش، أولاد حريم كريم ، بيت الروبى، مرعى البريمو، ع الزيرو، مستر اكس، البعبع، حسن المصرى، فوى فوى.

فوى فوى فوي يحقق 729,137 ألف جنيه

حسن المصرى 314,711 ألف جنيه

وش فى وش 295,698 ألف جنيه

العميل صفر 281,474 ألف جنيه

أولاد حريم كريم 31,276 ألف جنيه

بيت الروبى 27,894 ألف جنيه

دولارات دولارات 4,170 ألف جنيه

مستر إكس 4,866 ألف جنيه

البعبع 2,843 ألف جنيه

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعيمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.