شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يختتم آخر عروض مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك".. 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفنان الكبير محمد صبحي، آخر عروض مسرحيته "عيلة اتعمل لها بلوك"، يوم الجمعة 20 أكتوبر الجارى على مسرح مدينة سنبل، وذلك بعد عرضها لمدة عام كامل حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى والنقدى.

"عيلة اتعمل لها بلوك" حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد في أغلب عروضها الجماهيرية، والمسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي.

عيلة اتعمل لها بلوك يشارك في بطولته الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف والمسرحية من تأليف مصطفي شهيب ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.