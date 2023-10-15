شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول أيام مهرجان الموسيقى العربية يوم 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فعالياته يوم 24 أكتوبر على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، ويشهد الحفل احتفالية بمئوية فنان الشعب سيد درويش، حيث يقدم الموسيقار عمر خيرت معزوفة افتتاحية مصرية، ويشاركه بالعزف أحمد محمد درويش البحر حفيد سيد درويش، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وتقدم الفنانة أصالة فقرة غنائية في الحفل بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وأعلن المهرجان، تكريم عدد من الموسيقيين الكبار خلال حفل الافتتاح منهم الموسيقار عمر خيرت والموسيقار صلاح الشرنوبى وعبد الله حلمي والشاعر الراحل حسين السيد والفنان الراحل أحمد الحجار من مصر والفنان المغربي فؤاد زبادى وعازف العود حازم شاهين وعازف الكولة عبد الله حلمى.

وانعقد المؤتمر الصحفى، مؤخرًا للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان الموسيقي العربية بالمسرح الصغير في دار الأوبرا، بحضور كل من والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والمايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، رئيسة اللجنة العلمية رشا طموم وقدم المؤتمر الإعلامية مريم أمين.

وكان الموسيقار هاني فرحات قال، فى تصريح سابق، إن توليته رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية شرف وفخر عظيم وإرث على أكتافه، موضحًا: "من يقول لي مبروك أقُل له ادعُ لي أن يوفقني الله وأن نقدم دورة مختلفة يفخر بها الجميع".

وأضاف "فرحات"، أنّه سيترأس فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان، معربا عن تمنيه بأن يكون على قدر الحدث وأن يقدم شيئا جديدا يفخر به.

وتابع الموسيقار: "الاستثناء في هذه الدورة هو أننا سنرجع إلى أصل المهرجان، فقبل 31 سنة تم تنظيم هذا المهرجان كمؤتمر علمي وأبحاث تفيد الوطن العربي، لم يكن ثمة حفلات غنائية، وأعتقد أن الاهتمام فيه تحول خلال السنوات الماضية إلى الحفلات الغنائية فبعدنا عن أصل فكرته، ولكن هذا العام، سيكون للمهرجان خطوط عريضة بالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية بأن نرجع إلى الأصل بحيث نسلط الضوء على الأبحاث والباحثين".