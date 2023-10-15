ميرنا وليد - بيروت - تألقت عارضة الازياء العالمية وزوجة نجم كرة القدم المعتزل، ديفيد بيكهام، فيكتوريا بيكهام خلال خروجها برفقته في موعد رومانسي. اختارت فيكتوريا فستاناً من الساتان باللون الاحمر مزين باوراق من الدانتيل في اسفله كما يتميز بقصة على الخصر تتماشى مع جسم كل سيدة.

ارتدت بيكهام فستانها مع جوارب شبكية سوداء وحذاء احمر مفتوح على الاصابع بينما بدا ديفيد بيكهام أكثر أناقة من أي وقت مضى في بدلة مخططة باللون الأزرق الداكن، مع حذاء رياضي أبيض لامع.

تجنبت بيكهام صيحة الحقائب الصغيرة واتجهت لحقيبة يد كبيرة في موعدها مع زوجها.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - فيكتوريا بيكهام تتألق بأناقتها بفستان باللون الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.