ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة المصرية أنغام متابعيها عبر منشور على صفحتها الى مساعدة اهل غزة عبر التبرع وعدم الاكتفاء بالدعاء في ظل المعاناة التي يعيشها اهل غزة وسقوط مئات الشهداء وكتبت أنغام: «في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة، لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط، بنك الطعام المصري بيقوم بدور هايل في جمع التبرعات وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين، زوروا حسابهم عشان تعرفوا تفاصيل التبرع: وكمان الهلال الأحمر المصري فاتح باب التبرعات، تقدروا تعرفوا عنها تفاصيل أكتر من خلال حسابهم: بدعوكم كلكم لنجدة أهل فلسطين مش بس بالدعاء لكن بالمساعدات اللي تقدرهم على الصمود».

كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تدعو متابعيها للتبرع لإغاثة أهل غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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