وفاة الإعلامية جيزيل خوري بعد صراع مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - توفيت صباح اليوم الأحد الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري عن عمر ناهز 62 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعت مؤسَّسة سمير قصير إلى الأصدقاء والأوفياء وعشّاق الحرّية، مؤسِّستها الحالمة ورئيستها الدائمة، الإعلامية جيزيل خوري، بعد حياة من النضال والالتزام والإنجازات.

جيزيل خوري من مواليد عام 1961، درست الاعلام في الجامعة اللبنانية. بدأت حياتها المهنية في أواخر عام 1985 على قناة "إل بي سي" كمعدة ومقدمة برامج حوارية ثقافية.

انضمت إلى المجموعة الإعلامية العربية "إم بي سي" عام 2002 وساهمت في إطلاق قناة العربية الإخبارية على مدار 24 ساعة . استضافت برنامجًا حواريًا سياسيًا أسبوعيًا على قناة العربية من 2003 إلى 2013.

لم تقتصر مسيرة خوري على تقديم البرامج الحوارية السياسية، بل قدمت برنامجاً فنياً في بداية الالفينات على شاشة اوربت تحت عنوان "كان زمان" عن الاغنية القديمة، كذلك قدمت برنامج "بيروت تتذكر" مع الراحل الموسيقار الياس الرحباني وكان من إعداد رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر.

في عام 2013 ، تم تعيين خوري من قبل "بي بي سي" عربي لتقديم برنامج "المشهد" . نالت وسام فارس من جوقة الشرف الفرنسية.

تزوجت من الطبيب إيلي خوري ورزقا بولدين مروان ورنا. كما تزوجت للمرة الثانية من الصحفي والكاتب والمؤرخ سمير قصير ، واسست بعد استشهاده "مؤسسة قصير ومركز سكايز للحرية الإعلامية والثقافية".

وظلت تشرف على نشاطات مؤسسة سمير قصير السنوية واعلنت خلال توزيع الجوائز الى الفائزين في مؤسسة سمير قصير انها تعاني من مرض السرطان.