عمرو سعد يعلن غيابه عن المسلسلات في رمضان 2024

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري عمرو سعد غيابه عن الاعمال في موسم رمضان 2024، حيث قام بنشر صورة برفقة المنتج صادق الصباح معلقاً عليها: "جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان ٢٠٢٤ و يتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي اخذتها من محبتكم علي مدار ٣ سنوات متتالية اللي اللقاء ان شاء الله في رمضان ٢٠٢٥ مع شركاء النجاح الصباح اخوان علي مجموعة قنوات MBC".
وكان عمرو سعد تألق في المارثون الرمضاني 2023 من خلال مسلسل «الأجهر»، الذي شارك في بطولته كل من الممثلين نور النبوي، أحمد مجدي، ناهد السباعي، درة، سيد رجب، سارة سلامة، والعمل من إخراج ياسر سامي.
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