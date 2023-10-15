هل يجد هاري ستايلز في تايلور راسل نصفه الثاني؟

ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان علاقة النجم العالمي هاري ستايلز بالممثلة الكندية تايلور راسل بدأت تأخذ منحى جدياً وباتا ينظران الى مستقبلهما معاً. الثنائي الذي بدأ بمواعدة بعضهما البعض في شهر تموز / يوليو الفائت أصبحا "جادين للغاية"، وفقًا لمصدر تحدث مع صحيفة ديلي ميل.

قال المصدر ان ستايلز يرى نفسه يقطع المسافات مع راسل وهو يحب قضاء اكبر قدر من الوقت الممكن برفقتها.

منذ ظهور شائعات عن علاقتهما الرومانسية لأول مرة، تم رؤية الثنائي وهما يدعمان المناسبات المختلفة لبعضهما البعض، سواء كان ذلك يعني حضور راسل لعروض Styles's Love on Tour أو مشاهدة ستايلز لأداء راسل في مسرحية في لندن تحت عنوان The Effect.

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