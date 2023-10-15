"حفظك الله يا رمز الصمود".. مي العيدان تهاجم أصالة وتسخر منها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

هاجمت المذيعة الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، المطربة الكبيرة أصالة، منتقدة قيام الأخيرة بإحياء حفل غنائي في ظل الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ونشرت مي فيديو لـ أصالة من الحفل، وعلقت "لا حبيبتي يا أصولة يا أم قلب رهيف وحنون، اللي لبستي فستان فلسطيني بتعلنين وقوفك معهم، لو كان هامك موضوع الحرب اللي جاري في فلسطين كنتي لغيتي الحفلة من أهله مثل ما سوينا بالكويت، لكن ادعي الرحمة والإنسانية والبس ثوبهم الفلسطيني والحفلة من داخل رقص وحب ودلع وفشخرة على الاخر".

وتابعت "بس الدولار أهم وبستاهل وبكذا راضيت الفلسطينيين بفستان ما كلف ٥ دولار وما وقفت شغلي واخدت الفلوس ومشيت حالي، هذا هو التفكير الانتهازي السبشل اللي اكسب كل شيء ولا اخسر شيء، ولا أحد يلومك بنتك شام حامل محتاجة فلوس ولادة وعلاج وحليب وحفاضات كلها مكلفة، فقلتي تنزلي تساعدي.. حفظك الله يا رمز الصمود".

أصالة أحيت مساء أمس الجمعة 13 أكتوبر حفلا في القصيم بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.