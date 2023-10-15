سبب إصابة سعاد حسني بالعصب السابع.. شقيقتها توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت جيهان عبد المنعم شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، تفاصيل إصابة شقيقتها بمرض العصب السابع .

وقالت جيهان، ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، متحدثة عن تعب شقيقتها سعاد حسني: "جالها العصب السابع من التكييف والمروحة مع بعض، وفجأة صحيت من النوم ولقت عينها فيها كسرة، ولم تذهب إلى الطبيب وأهملت، فزاد عليها المرض، لأنه كان من المفترض عليها الذهاب مباشرة وفي وقتها للطبيب لتلقي العلاج".

وتابعت: "سعاد اضطرت إلى اللجوء إلى الكورتيزون اللي سبب زيادة في وزنها، وتآكلت أسنانها واللثة، وعانت ألما شديدا في ظهرها".

واستكملت الحديث عن تأثير حالتها الصحية على عملها: "سعاد حسني كانت حزينة لأن التمثيل قائم على ريأكشنات الوش، حيث عانت من تأثير العصب السابع على عينها، وتأثرت نفسيتها بسببه، لأنها تحب التمثيل".

وأوضحت، أن سعاد اختفت بعد فيلم "الراعي والنساء"، مشيرة إلى أنها عملته مجاملة لـ علي بدرخان بالرغم من معاناتها الشديدة بظهرها.

وأضافت، أن سعاد قررت السفر للعلاج على نفقتها الخاصة وأنها لم تعتد طلب المال من أحد ورفضت تكفل أمراء وآخرين بعلاجها حتى تدخل رئيس الوزراء وقتها "كمال الجنزوري" وقرر علاجها على نفقة الدولة، وقال إنها تستحق العلاج على نفقة الدولة.