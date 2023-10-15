صادق الصباح يتعاقد مع عمرو سعد على مسلسل لرمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المنتج اللبناني الكبير صادق الصباح، متابعي حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X" صورة تجمعه بالنجم عمرو سعد والمنتج أنور الصباح، كشف خلالها عن تعاقدههم على عمل تليفزيوني يُعرض في رمضان 2025.

وكتب صادق تعليقا على الصورة "نورنا النجم عمرو سعد وتم التوقيع اليوم على المسلسل الأضخم لرمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله. ويتم التحضير له منذ الآن والله ولي التوفيق. استنونا على MBC".

جدير بالذكر أن عمرو سعد قدم في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل "الأجهر" من إنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق الصباح، وشارك في بطولة العمل: درة، محمود قابيل، أنوشكا، محمد جمعة، ناهد السباعي، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد صفوت، أحمد مجدي، مصطفى أبو سريع، نور النبوي، تأليف ورشة ملوك، إخراج ياسر سامي.