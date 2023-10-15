أحمد السقا يدعم فلسطين :"مازالت وستبقى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الفنان أحمد السقا دولة فلسطين بعدما تعرضت في الأيام الأخيرة لقصف من قبل الإسرائيليين.

ونشر السقا صورة لعلم دولة فلسطين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها:"مازالت وستبقى".

وعلق السقا :"فلسطين، غزة".

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان أحمد السقا تصوير مشاهده في مسلسل "الجولة الأخيرة".

وبدأ "السقا" تصوير المشاهد الأولى من المسلسل بالعاصمة اللبنانية "بيروت" مطلع شهر أغسطس الماضي بعد عام كامل من التحضيرات والتعاقد مع النجوم المشاركين.

مسلسل الجولة الأخيرة، يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.