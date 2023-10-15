خطة سكارليت جوهانسون للحفاظ على جمالها مع اقترابها من سن الـ40

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القاهرة - سامية سيد - تخطط سكارليت جوهانسون من أجل الحفاظ على جمالها وقوامها مع اقترابها من سن الـ40 وفقًا لعدة معلومات صرحت بشأنها خلال حوارها الأخير مع مجلة Stylist، والتي أكدت فيه النجمة البالغة من العمر 38 عامًا أنها دومًا ما تهتم بالرياضة وتجعلها تنال جزء كبير من حياتها كأولوية، وذلك من أجل مزاجها أولاً وليس جسدها فحسب.



سكارليت جوهانسون

سكارليت جوهانسون التي دوماً ما اعتبرت من جميلات العالم، وأهم مشاهير هوليود أكدت أنها كانت تحمل الأثقال، إلا أنها تخلت عن ذلك من أجل رياضة أخري يطلق عليها اسم "البيلاتس"، والتي تتضمن حركات عديدة تحافظ على رشاقة الجسم.

وصرحت سكارليت بقولها "أحاول أن أمارس بعض التمارين الرياضية حوالي أربعة أيام في الأسبوع إذا استطعت، لقد كنت أمارس رياضة البيلاتس على مدى السنوات الثماني الماضية أو نحو ذلك، ووجدتها مذهلة".



سكارليت جوهانسون

وأضافت: "كنت أمارس في الغالب رفع الأثقال فقط، ولكن في مرحلة ما، لم أصبح أستطيع كما كنت من قبل".

ثم استكملت: "أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالتقدم في السن وتغيير جسدي - لكن رياضة البيلاتس ساعدتني حقًا على الشعور بالتحسن بكل الطرق، .. أقوم بفصول دراسية مع اثنين من المدربين المختلفين، ولقد قمت بدمج رفع الأثقال بشكل بسيط وأعتقد أنني أفضل في ذلك الآن بسبب البيلاتس".