شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تنتظر 3 أعمال فنية "مسلسل وفيلمين" مع أحمد داود ومنة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة القديرة سوسن بدر حالة من النشاط الفني حاليًا، إذ إنها تصور عدة أعمال فنية، وتقدم 3 أعمال فنية دفعة واحدة، حيث بدأت تصوير مسلسلها الجديد "حدوتة منسية" من بطولتها، ومقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وآخرون.

كما تنتظر عرض فيلم "آل شنب" المقرر عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائى، الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

كما تعاقدت مؤخرًا سوسن بدر على المشاركة في بطولة فيلم "سارة على" بطولة النجمان منة شلبى وأحمد داود، المقرر البدء في تصوير الفترة المقبلة، من إخراج هبة يسرى.