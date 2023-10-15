شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل يجسد شخصية تاجر خشب فى فيلم "الخميس اللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان عمرو عبد الجليل ضمن أحداث فيلم "الخميس اللى جاي" شخصية تاجر خشب في إطار كوميدى، وهو من بطولة بيومى فؤاد ومى كساب، حيث بدأ صناع العمل في عمليات الدعاية تمهيدًا لعرضه في السينمات قريبًا، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى فانتازاى حول قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله ويتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

يذكر أن بطل الفيلم عمرو عبد الجليل يعرض له حالياً في السينمات فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومن نجوم الجزء الثانى عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.