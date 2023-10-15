شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى من أمام الكعبة: اللهم أنصر أهلنا فى غزة وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الفنان أحمد فهمى القضية الفلسطينية أثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك خلال مقطع فيديو نشره وهو يرتدى ملابس الإحرام أمام الكعبة على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، ودعاء للفلسطينين قائلاً، "اللهم بحق عظمتك وعزتك وجلالك وعدد خلقك ومداد كلماتك انصر أهلنا فى غزة اللهم انصر أهلنا فى فلسطين".



احمد فهمى

من ناحية أخرى، تحدث أحمد فهمى الأسبوع الماضى عن كواليس مشاركته في حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"، قائلا إن أكثر ما حمسه لدور "فريد" وجود علاقة حب مختلفة مع عمته وخطيبته، بالإضافة إلى وجود جزء لايت كوميدي، موضحا أنه أعجبه كذلك تحدثه بالإيطالى.

وأضاف فهمى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، "حاولت أخليه شخص طبيعي أكتر لأنه حنين أوي ورومانسي بس راجل في نفس الوقت، بيحمي العيلة"، وأعرب عن سعادته البالغة بالتعاون

"الفريدو" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.