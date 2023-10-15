الصورة الأولى لـ تامر عاشور وزوجته من شهر العسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الإعلامية نانسي نور على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” الصورة الأولى لها مع زوجها الفنان تامر عاشور، بعد حفل زفافهما الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي.

وظهر الزوجان تامر ونانسي في أحد الفنادق خلال تواجدهما في دولة الكويت حيث كان مقرراً أن يحيي تامر حفلاً كبيراً مساء أمس (الجمعة) إلا أنه تم تأجيله بسبب الأحداث الجارية في فلسطين حالياً، حيث أصدر مجلس الوزراء الكويتي، بياناً جاء فيه: “وجه مجلس الوزراء بوقف التظاهرات والاحتفالات الفنية التضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، تأكيدًا لـ موقف دولة الكويت الدائم الداعم للقضية الفلسطينية، والتطورات التي تشهدها قطاع غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع الاعتداءات الإسرائيلية.

وتعد الصورة التي نشرتها نانسي هي الأولى لهما في شهر العسل.

وكان تامر عاشور قد احتفل بزفافه على الإعلامية نانسي نور، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وحضر الحفل العديد من الفنانين، والإعلاميين أبرزهم يسرا ومنى الشاذلي ولميس سلامة، ومحمد حماقي، هيثم شاكر، خالد عليش، شيماء سيف، أوس أوس وزوجته، وغيرهم.