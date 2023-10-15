طليق غادة عادل يدخل القفص الذهبي مجدداً.. وهذه هي العروس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل المخرج مجدي الهواري طليق الفنانة غادة عادل مساء غد (الأحد) بزفافه على الاستايلست دنيا أبو عبود، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة 6 أكتوبر.

ويأتى زواج الهواري من دنيا عبد المعبود بعد انفصاله عن غادة عادل منذ فترة طويلة ورغم تصريحاته في العديد من المناسبات بحبه لغادة وانتشار كثير من الأقاويل حول عودتهما، وذلك على خلفية الصور التي نشرتها الأخيرة عبر “إنستغرام”، وأظهرت وجود طليقها معها ومع أولادهما في اليونان، لكن جاء خبر زواجه من دنيا ليضع حداً لكل هذه الأقاويل.

وتلقى الهواري كثيراً من التهاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من قبل عدد من متابعيه ومحبيه ولكنه لم يعلق على هذا الأمر والتزم الصمت.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن قصة حب كبيرة بين الهواري ودنيا نشأت خلال الآونة الأخيرة.

درست دنيا عبد المعبود في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء، وبدأت عملها قبل أن تنهي دراستها، فكان أول أعمالها فيلم “بنات العم” مع الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو.

كما تولت مسؤولية الأزياء في عدد كبير من الأعمال السينمائية كان من بينها فيلم “لا مؤاخذة” وفيلم “وش في وش”، مؤخرًا، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وأيضا فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي.

وعلى مستوى الأعمال الدرامية، قدمت مسلسلات “ضرب نار” و”اللي ملوش كبير”، مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، و”نحب تاني ليه” لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، و”30 يوم” لباسل الخياط.

ويعد زواج دنيا من مجدي الهواري الزيجة الثانية لها حيث كانت قد تزوجت من مدير التصوير كريم أشرف وأنجبت منه طفلة تدعى “تيا”.