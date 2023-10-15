بالصورة - بينيلوبي كروز تعود الى السجادة الحمراء بفستان مبهر

ميرنا وليد - بيروت - انضمت النجمة العالمية بينيلوبي كروز الحائزة على جائزة الأوسكار إلى زملائها النجوم في العرض الأول لفيلم فيراري، الذي تقوم ببطولته بدور لورا فيراري زوجة إنزو فيراري صاحب اهم علامة في سباق السيارات، وذلك في مهرجان نيويورك السينمائي.

في هذه المناسبة، حيث سارت كروز على السجادة الحمراء إلى جانب الممثل آدم درايفر والمخرج مايكل مان، ارتدت كروز فستاناً رائعاً من شانيل، مغطى بطبعة زهور بيضاء وحمراء ويتميز بزخرفة بيضاء مكشكشة على الاكتاف. أضافت زوجًا من الأحذية ذات الكعب العالي بينما كانت تحمل حقيبة يد سوداء مطرزة. ولإضفاء الإكسسوارات، اختارت النجمة زوجًا من أقراط اللؤلؤ من شانيل أيضًا، والعديد من الخواتم الفضية.