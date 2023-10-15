ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس صورة على صفحتها الخاصة للاعلامية جيزيل خوري التي رحلت اليوم عن عالمنا، وعلقت كاتبة: "بس تقول جيزيل خوري مستحيل ما تتذكر وجها وهي مبتسمة رغم كل يلي قطعت في.
الرحمة لروح أحد أهم الوجوه الإعلامية اللبنانية يلي تركت بصمة ما بتشبه حدا".
وكانت خوري توفيت عن عمر 62 عاماً في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت صباح اليوم بعد معاناة مع مرض السرطان. وكانت مسؤولة عن مؤسسة سمير قصير وتقوم كل عام بالاشراف على نشاطات المؤسسة واختيار الفعاليات الفنية والثقافية للمؤسسة.
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن لبس تترحم على جيزيل خوري: "أحد أهم الوجوه الإعلامية اللبنانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.