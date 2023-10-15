كارمن لبس تترحم على جيزيل خوري: "أحد أهم الوجوه الإعلامية اللبنانية"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس صورة على صفحتها الخاصة للاعلامية جيزيل خوري التي رحلت اليوم عن عالمنا، وعلقت كاتبة: "بس تقول جيزيل خوري مستحيل ما تتذكر وجها وهي مبتسمة رغم كل يلي قطعت في.

الرحمة لروح أحد أهم الوجوه الإعلامية اللبنانية يلي تركت بصمة ما بتشبه حدا".

وكانت خوري توفيت عن عمر 62 عاماً في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت صباح اليوم بعد معاناة مع مرض السرطان. وكانت مسؤولة عن مؤسسة سمير قصير وتقوم كل عام بالاشراف على نشاطات المؤسسة واختيار الفعاليات الفنية والثقافية للمؤسسة.