بالفيديو - كاظم الساهر يطرح "جاءت معذبتي" بتوزيع جديد

ميرنا وليد - بيروت - قدم الفنان العراقي كاظم الساهر اغنيته الجديدة "جاءت معذبتي" ضمن مهرجان الغناء بالفصحى في دورته الثالثة في المملكة العربية السعودية ليل البارحة, مهرجان غنائي تنظمه وزارة الثقافة السعودية ضمن جهودها لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع.

الاغنية من كلمات لسان الدين إبن الخطيب ، ألحان الموسيقار طلال، توزيع هشام نياز . وأشار كاظم الساهر إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة ، مع الكلمات الرشيقة متمنيًا أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربي.

ويعمل الفنان العراقي على تحضير البوم جديد يطرحه في الفترة القريبة.

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