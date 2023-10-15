سوزان نجم الدين بطلة المسلسل القصير "تيمبو"

ميرنا وليد - بيروت - إنتهت الممثلة السورية سوزان نجم الدين من تصوير مشاهدها في المسلسل القصير "تيمبو" وهو مسلسل سوري ينتمي الى نوع الدراما الاجتماعية المعاصرة. يتناول المسلسل قصة عائلة مكتفية مادياً وتقوم نجم الدين بدور الام التي كانت تمتهن الرقص الكلاسيكي لكن مشكلة صحية تبعدها عن حلمها اي الرقص.

يعيش الأب حالة من الرضا تتحول إلى صراع مع شقيقه تدور بهما الحياة لتتحول علاقة الإخوة بينهما إلى انتقام في صراع حاد بين الخير والشر يدفع ثمنه الأبرياء.

وأسندت البطولة الى سوزان نجم الدين، عبد الفتاح مزين، رامي أحمر، سهير صالح، جلال شموط، وائل زيدان، وسيم الشبلي، غفران هواري، ميخائيل صليبي، والطفل علي عكروش.

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