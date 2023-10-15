كريس إيفانز يتحدث عن حفلي الزفاف بعد زواجه من ألبا بابتيستا

ميرنا وليد - بيروت - في اول ظهور علني له منذ زواجه من الممثلة البرتغالية ألبا بابتيستا، تحدث النجم العالمي كريس إيفانز الذي تزوج في اوائل شهر ايلول / سبتمبر الفائت في مقابلة منذ يومين في مدينة نيويورك وهو متوهجاً.

أكد إيفانز، وهو يدعو الجمهور لإلقاء نظرة على خاتم الزواج الذي في إصبعه انه تزوج.

قال إيفانز إن حفلتي الزفاف، أحدهما أقيمت في البرتغال والاخرى في منزل خاص في كيب كود في ولاية ماساتشوستس وكانتا كلتاهما "رائعتين وجميلة".

واضاف الممثل: "بالنسبة لأولئك المتزوجين منكم، فأنتم تعلمون أن الأمر يتطلب الكثير منكم " متحدثاً عن التحضير لحفلات الزواج. "ولكن الآن بعد أن مررنا بذلك، نحن نستمتع بالحياة، ونستعد لفصل الخريف، الموسم المفضل لدي. الآن نحن فقط نسترخي ونستمتع بالحياة ونتأمل."