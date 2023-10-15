فن ومشاهير

إعلان تأجيل فعاليات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر، قرارها بتأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، على أن يُحدد الموعد الجديد لاحقًا.

كان مؤتمر صحفي أقيم قبل أيام للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ32، على المسرح الصغير بدار الأوبرا، بحضور مدير المهرجان المايسترو هاني فرحات، والدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا.

ومن المقرر أن يشارك في إحياء حفلات المهرجان هذا العام، عدد كبير من نجوم الأغنية في العالم العربي، وبينهم: أنغام، هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، أصالة، كارمن سليمان، آدم، حمزة نمرة، تامر عاشور، أحمد سعد.

محمد يوسف

محمد يوسف

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