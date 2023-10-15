كاظم الساهر يطلق أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي" بتوقيع الموسيقار طلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان كاظم الساهر في أحدث حفلاته الغنائية، والتي جاءت ضمن مهرجان الغناء بالفصحى في نسخته الثالثة، عن أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي".

الأغنية من كلمات لسان الدين ابن الخطيب⁩، ألحان الموسيقار طلال، توزيع هشام نياز.

وكشف كاظم الساهر، عن سعادته البالغة بتقديم أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي"، واصفاً التعاون مع الموسيقار طلال بالمتميز.

وأشار الساهر إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، مع الكلمات الرشيقة، وتعد باقة ورد رومانسية، متمنيًا أن ينال العمل الجديد إعجاب واستحسان الجمهور العربي.

يُذكر أن حفلات مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة، وهو مهرجان غنائي تنظمه وزارة الثقافة السعودية ضمن جهودها لدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع.