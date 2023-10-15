صدقي صخر محامي لا يزاول المهنة في "صوت وصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان صدقي صخر في مسلسل "صوت وصورة، وظهر في الحلقات الأولى مجسدا دور المحامي لطفي عبود الذي توقف عن ممارسة المهنة منذ عام وانعزل في مزرعته البعيدة عن كل الضغوطات ويعاني من خلافات مع طليقته التي تمنعه من رؤية ابنه.

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد عبدالتواب، ويتكون من 30 حلقة. إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

كما انتهى صدقي صخر من تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كان مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية مروان بعد عرضه على منصة watch it، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبدالرحمن ومحسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.