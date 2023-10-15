شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة مدير التصوير أحمد حسين والعزاء غدًا فى مسجد الشرطة بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت فجر اليوم الأحد، والدة مدير التصوير أحمد حسين الذى أعلن الخبر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة تقام بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بمسجد الأشجار بحى الأشجار بأكتوبر على طريق الواحات، على أن يتم الدفن بمقابر مدافن الأسرة بطريق الفيوم على أن يقام العزاء غدًا بمسجد الشرطة بزايد".

يذكر أن مدير التصوير أحمد حسين هو خريج المعهد العالي للسينما عام 1997 قسم تصوير شارك كمصور في عدد كبير من الأفلام بالاضافة إلى الكليبات المختلفة الي أن بدأ عام 2005 من خلال فيلم غاوي حب ليكون مدير التصوير بالفيلم".

ومن أعمال مدير التصوير أحمد حسين فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر والذى يعرض حاليًا فى السينمات، و"الصف الأخير" بطولة بيومى فؤاد وتيام مصطفى قمر، "اللعبة أمريكانى" بطولة أحمد فهمى وناهد السباعى، "أنا مش معاهم" بطولة أحمد عيد وبشرى، و"عمليات خاصة" و"المشتبه" وغيرها من الأفلام، ومن المسلسلات "مزاج الخير" بطولة مصطفى شعبان، "الزوجة الرابعة"، "اتهام" وغيرها.