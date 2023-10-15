شكرا لقرائتكم خبر عن معجبو تايلور سويفت يبيعون هدايا مجانية من العرض الأول لفيلمها بمئات الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن معجبي النجمة العالمية تايلور سويفت يستفيدون من بيع هدايا العرض الأول لفيلمها، حيث تم دعوة 2200 شخص لحضور العرض الأول لفيلمها "The Eras Tour - Taylor Swift" والذين لجأوا إلى الإنترنت لبيع الهدايا التذكارية التى حصلوا عليها من هذا الحدث.



بيع عينات افتتاح فيلم تايلور المجانية



تايلور سويفت

وظهرت عناصر مثل علبة الفشار وكوب، بالإضافة إلى حقيبة، عبر مواقع البيع الإلكترونى، ووصلت أسعار الهدايا التذكارية للجمهور إلى مئات الدولارات، وبعد يوم واحد من الحدث البارز، نهاية الأسبوع، فى لوس أنجلوس، شوهدت البضائع على موقع eBay.



حقيبة للدعاية عن فيلم تايلور سويفت

حتى أن البائعين يقدمون للمشترين عروضًا مجمعة حيث يقومون بتغليف أكواب المشروبات مع دلو الفشار بحوالي 100 دولار، على الرغم من أن مجموعة واحدة تم إدراجها مقابل 230 دولارًا.

تم منح هذه السلع لرواد السينما مجانًا، كواحدة من الامتيازات التي تم إهداؤها لمجموعة Swifties المختارة بعناية، وعلى الرغم من عدم حصرية بعض الحلي، لا يزال الناس سعداء بدفع ثمن العناصر ذات الإصدار المحدود.



علبة فشار للترويج عن فيلم تايلور سويفت

وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه يتم بيع المنتجات أيضًا في مسارح AMC، وهو المكان الوحيد الذي يمكن للجماهير من خلاله مشاهدة الفيلم الوثائقي الخاص بالمغنية.

ويتم بيع العلبة بمبلغ 19.89 دولارًا في المسرح بسعر ألبوم تايلور لعام 1989، الذي صدر في عام 2014، ويتوفر أيضًا كوب كبير للشراء بسعر 11.99 دولارًا، يأتي ذلك بعد أن أغلقت المطربة مركز The Grove للتسوق في لوس أنجلوس لاستضافة العرض الأول في وقت سابق من الأسبوع الماضى.

فيما دعت النجمة الفائزة بجائزة جرامي 12 مرة، أكبر مؤيديها إلى العرض الأول قبل الإطلاق الرسمي للفيلم في 13 أكتوبر، وارتدت سويفت فستاناً أزرق اللون من أوسكار دي لا رنتا، بقيمة 12 ألف دولار، فى الحفل الذي ضم 14 غرفة عرض بيعت بالكامل.