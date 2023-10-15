شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام فلسطين عنوان حسابات نجوم الفن.. السقا ومنى زكى وهند صبرى: غزة العزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو على دعم فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ شارك عدد من نجوم الفن العلم الفلسطيني مرفقًا بعبارات الدعم ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، داعين لهم بالنصر فى تلك الحرب الشعواء التى يشنها الكيان الصهيوني.

وأعلن الفنان أحمد السقا عن تضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية ضد احتلال الكيان الصهيوني، وشارك "السقا" صورة علم فلسطين عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "فلسطين، غزة، ما زالت وستبقى".



احمد السقا

وتضامنت الفنانة منى زكي، مع أهل غزة، معلنًة عن دعمها للقضية الفلسطينية في الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونشرت منى زكي، عبر خاصية استوري عبر إنستجرام، صورة لطفل فلسطيني وسط دمار منازل الشعب الفلسطيني جراء قصف غزة،وعلقت: "ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب".

وتابعت منى زكي: يارب غزة وأهلها في حمايتك وأمانك يارب كن لهم عونًا ونصيرًا يارب، أنزل عليهم الطمأنينة والسكينة".



منى زكى

وشاركت الفنانة التونسية هند صبري، متابعيها دعمها وتضامنها تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقالت هند صبري: "“اليوم يفقد الملايين من الناس إيمانهم ليس فقط في الخرائط، ولكن في الإنسانية وأنا واحد منهم أرفض أن اختار من يحزن على أطفاله والأطفال لم يطلبوا حروبكم ولماذا تجبر العالم على الاختيار؟ لماذا نستدعي الماضي الأليم لحزب ما وينكرون كل الماضي وكل المستقبل الممكن لآخر، ثم نعاقب شعبهم الأبرياء لكونهم ضعفاء جدا، فقراء جدا وغير متعلمين جدا لمحاربة الراديكالية"؟.



هند صبرى

من جانبها ، حرصت المطربة أنغام على إعلان تضامنها مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، ودعمها للتبرع للهلال الاحمر المصري، لإغاثة أهل غزة، وشاركت “أنغام” صورة عبر حسابها على انستجرام، تحمل العلم الفلسطيني، وكلمة اغيثوا غزة، وعلقت قائلة: "في الأيام الصعبة اللي زي دي سهل نقع فريسة لقلة الحيلة. لكن الحقيقة إننا نملك إننا نساعد ولو بشكل بسيط.



انغام

كما تضامنت المطربة روبي مع أهل غزة، معلنًة عن دعمها للقضية الفلسطينية في الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقالت "روبي" خلال منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعقيبًا على الحرب التي شنها جيش الاحتلال الصهيوني: "لسنا متضامنين مع القضية.. نحن أهل القضية".



روبي

وحرص الفنان شريف منير على إعلانه عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، ودعمه الكامل لأهل غزة، بعد الهجوم عليهم من قبل الكيان الصهيوني، وشارك علم مصر وعلم فلسطين، معلنًا تضامنه الكامل لهم، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلا: "كل الدعم لأهل غزة".