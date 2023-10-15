شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تسترجع موقفًا مع الإعلامية جيزيل خورى وهى فى سن 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة نانسى عجرم، الإعلامية اللبنانية جيزيل خورى، التي رحلت صباح اليوم عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان، وغردت نانسى عجرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "وقفت جنبك وكان عمري 8 سنين، وكنتي صاحبة الكلمة الحلوة، القلب الطيّب والإرادة الصلبة بقلوب الكل بتبقي جيزيل خوري لروحك السلام".



نانسى عجرم

ولدت جيزيل خورى في بيروت سنة 1961، بعد دراسات في الإعلام والتاريخ، انطلقت مسيرة جيزيل خوري الإعلامية عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال ال بي سي بعيد افتتاح القناة، وهي أول محطة تلفزيونية خاصة في لبنان، وقدمت على هذه الشاشة المحلية رامج ثقافية ووثائقية وسياسية، من أبرزها برنامج "حوار العمر".

ثم انتقلت خوري إلى قناة "العربية" الإخبارية بعيد افتتاحها عام 2003، وعملت فيها لسنوات عدة قدّمت خلالها برنامجي "بالعربي" و"ستوديو بيروت" وقدمت برنامجها الحواري "مع جيزال" على سكاى نيوز عربية في 2020 بعدما حاورت خلال مسيرتها أبرز الشخصيات اللبنانية والعربية من خلال برامجها على قنوات عربية مختلفة.